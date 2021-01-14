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Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подписка образовательного онлайн-сервиса «Лицей» появилась в Sibnet.Клубе. Постоянные посетители портала Sibnet.ru могут прибрести ее за накопленные бонусы. 

Бонусы Sibnet.Клуба начисляют всем зарегистрированным пользователям портала за посещение главной страницы, оценку новостей, комментарии, добавление фото или видео. накопления можно тратить на виртуальные и материальные ценности. Например, увеличить объем почтового ящика. Или купить подписку сервиса «Лицей», которая обойдется в 300 бонусов.

«Лицей» — это образовательная онлайн-платформа, созданная для помощи школьникам в освоении школьной программы и подготовки к экзаменам. Сервис предлагает материалы для 1-11 классов по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. Курсы читают более 60 высококвалифицированных преподавателей ведущих российских школ и вузов. Уроки собраны в развлекательных интерактивных, видеоформатах, а также в виде тестов для проверки уровня знаний. 

В «Лицее» есть бесплатные занятия — чтобы пользователь познакомился с возможностями сервиса. Однако полноценная работа требует ежемесячно платной подписки, сейчас она стоит 199 рублей. Участники Клуба могут получить услугу на месяц за бонусы. 

После оформления виртуальной покупки  в Sibnet.Клубе на указанный e-mail придет промокод и инструкция по его активации в сервисе «Лицей». Подарочный промокод можно активировать до 28 февраля 2021 года. 

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