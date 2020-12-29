Голикова заявила о возможности выбирать вакцину

В первом квартале 2021 года у россиян может появиться возможность самостоятельно выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», — приводит РИА Новости слова Голиковой, сказанные в ответ на вопрос, смогут ли граждане выбирать, каким препаратом привиться.

При этом она добавила, что у россиян уже есть возможность сделать прививку второй вакциной против коронавируса, так как препарат «ЭпиВакКорона» в небольших партиях уже вышел в гражданский оборот. Это вакцина направляется во многие российские регионы, в том числе в Москву, в Тульскую и Ростовскую области, сообщила Голикова.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. В августе регистрацию прошел препарат «Спутник V», созданный Центром имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцину центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — зарегистрировали в октябре.

В начале декабря президент Владимир Путин объявил о масштабной вакцинации против COVID-19 в России.