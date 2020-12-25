УАЗ будут продавать в США под другим именем

УАЗ «Патриот» и «Пикап» будут продаваться в Соединенных Штатах Америки под именами Bremach Taos и Bremach Brio.

Официальным дистрибьютором УАЗ в США стала компания Bremach Inc., сообщила пресс-служба УАЗ. В октябре два сертификационных «Патриота» в комплектации Статус АТ прибыли в Калифорнию. После ходовых испытаний будет запущен процесс сертификации.

Bremach будет продавать автомобили под собственным шильдиком. На Taos компания уже принимает предварительные заказы, известна цена внедорожника — 26,4 тысячи долларов (около 1,97 миллиона рублей).

В России «Патриот» и «Пикап» оснащаются бензиновым мотором ЗМЗ объёмом 2,7 литра мощностью почти 150 лошадиных сил. Цена на внедорожник с «автоматом» стартует от 1,2 миллиона рублей, на пикап — от 1,3 миллиона рублей. Модели с механической КП стоят от 939 и 959 тысяч рублей соответственно.