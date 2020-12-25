НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ будут продавать в США под другим именем

Источник:
Sibnet.ru
237 4
Фото: © УАЗ

УАЗ «Патриот» и «Пикап» будут продаваться в Соединенных Штатах Америки под именами Bremach Taos и Bremach Brio.

Официальным дистрибьютором УАЗ в США стала компания Bremach Inc., сообщила пресс-служба УАЗ. В октябре два сертификационных «Патриота» в комплектации Статус АТ прибыли в Калифорнию. После ходовых испытаний будет запущен процесс сертификации.

Bremach будет продавать автомобили под собственным шильдиком. На Taos компания уже принимает предварительные заказы, известна цена внедорожника — 26,4 тысячи долларов (около 1,97 миллиона рублей).

В России «Патриот» и «Пикап» оснащаются бензиновым мотором ЗМЗ объёмом 2,7 литра мощностью почти 150 лошадиных сил. Цена на внедорожник с «автоматом» стартует от 1,2 миллиона рублей, на пикап — от 1,3 миллиона рублей. Модели с механической КП стоят от 939 и 959 тысяч рублей соответственно.

Еще по теме
Автолюбители мечтают о черных машинах
Глава Toyota предрек коллапс автопрому из-за электромобилей
Пандемия спровоцировала спрос на автокредиты в Сибири
Составлен рейтинг самых популярных подержанных иномарок
смотреть все
Авто #Авторынок
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия потратит 15 трлн рублей на борьбу с бедностью
•
«Роскосмос» потребовал 5 млрд от производителя «Союзов»
•
Главный трезвенник выступил за запрет детского шампанского
•
УАЗ будут продавать в США под другим именем
Подробности
•
Дефицит путей: как РЖД перебросит уголь на восток
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Как это работает
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Морозы в Новосибирской области усилятся до -45
Сибирь 25.12.2020 13:01
Женщина собирала деньги на похороны живого сына
Сибирь 25.12.2020 12:08
Адвокаты уточнят данные об аресте имущества Виссариона
Сибирь 25.12.2020 11:55
Цены на маски и антисептики упали в Омске
Сибирь 25.12.2020 11:43
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
34323
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7689
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6418
Шамсутдинов произнес последнее слово
3904
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия потратит 15 трлн рублей на борьбу с бедностью
•
«Роскосмос» потребовал 5 млрд от производителя «Союзов»
•
Главный трезвенник выступил за запрет детского шампанского
•
УАЗ будут продавать в США под другим именем
Как это работает
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

То есть даже немецкая клиника пришла к выводу, что спасли его наши летчики и врачи. А вот Леша их вредителями...

ifhbrjd

Последние десятилетия люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно...

Uynachalnica

Ей то чего переживать, или в буфете чего недодали?

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

misha5958317

Бла-бла-бла. Обещает обещать обещанное)))