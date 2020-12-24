Новые спортивные комплексы построят на Алтае

Строительство двух крупных спортивных комплексов начнется в Барнауле в следующем году, а в городе Бийске будет построена ледовая арена, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

На пресс-конференции для краевых и федеральных СМИ глава региона рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры в регионе.

По словам Виктора Томенко, два спортивных комплекса в Барнауле по своему объему будут повторять спорткомплекс «Победа».

«Там будет хороший комплекс. Мы это увидим и почувствуем, когда последовательно реализуем программу», – отметил губернатор.

Виктор Томенко напомнил, что на принципах государственно-частного партнерства построен ледовый комплекс «Гимаев-Арена» в Рубцовске, объем инвестиций составил 241,2 миллиона рублей, из них 127 миллионов рублей – это средства частного партнера.

Объект после строительства поступил в государственную собственность края, а частный бизнес по концессионному соглашению в течение семи-восьми лет будет управлять им, предоставляя «социальные часы» бюджетным учреждениям.