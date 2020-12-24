НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин потребовал реакции на подорожание жилья

Источник:
«Интерфакс»
97 1
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства отреагировать на рост цен на жилье на фоне введения льготной ипотеки.

«Если у нас цены будут расти дальше на жилье, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, она если не сведется к нулю, то, во всяком случае, эти усилия серьезно пострадают», — приводит «Интерфакс» слова Путина, сказанные им на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, рынок сразу отреагировал на введение льготной ипотеки: как только участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов увеличился, цены на жилье стали расти. «На это нужно самым внимательным образом посмотреть и соответствующим образом реагировать», — сказал Путин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 11 декабря заявил, что цены на жилье в России выросли в среднем на 8%. Он подчеркнул, что рост цен нельзя связывать только с популярностью программы льготной ипотеки — влияют и другие факторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак снизить ставки по взятой ипотеке?

По его мнению, одной из причин удорожания жилья стал переход строительной отрасли на проектное финансирование, при котором застройщики обращаются за кредитами в банки. Вторая причина – курсовая разница валют.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в середине апреля и продлится до середины 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 миллионов рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 миллионов рублей — в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

Еще по теме
Глава Кузбасса прокомментировал рост цен на коммуналку
Дольщица «Новомарусино» подала в суд на новосибирское правительство
Бурков заявил в Москве о дорогом жилье в Омской области
Новостройки в Новосибирске обогнали в цене «вторичку»
смотреть все
Экономика #Квадраты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал реакции на подорожание жилья
•
Запущено регулирование цен на социально значимые продукты
•
Опубликован полный отчет лечения Навального
•
Блокирование улиц стало уголовным преступлением
Подробности
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Недорого и интересно: как подтянуть школьника онлайн
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Алтай получит десятки тысяч доз вакцины от COVID-19
Сибирь 23.12.2020 23:50
Новосибирск сковали пробки в 10 баллов
Сибирь 23.12.2020 18:04
СК раскрыл подробности второго дела Кляйна
Сибирь 23.12.2020 17:48
Вахтовый автобус врезался в КамАЗ на новосибирской трассе
Сибирь 23.12.2020 17:34
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
26504
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7299
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6096
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
4925
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал реакции на подорожание жилья
•
Запущено регулирование цен на социально значимые продукты
•
Опубликован полный отчет лечения Навального
•
Блокирование улиц стало уголовным преступлением
Подробности
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Partizan1996

Предлагаю всех бродячих собак отстреливать, либо ловить и усыплять.

shlidt

Очередная Бестолковая попытка лечить симптомы. При том что причины болезни давно ясны: - Принятие законов...

Uynachalnica

Неусыпная, неустанная и кропотливая забота! На 30% ни, ни! Но на 29 вполне допустимо, причем через каждые...

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

toyotaluxel

то есть получается, что теперь всё клевета - при любом раскладе?