Путин потребовал реакции на подорожание жилья

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства отреагировать на рост цен на жилье на фоне введения льготной ипотеки.
«Если у нас цены будут расти дальше на жилье, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, она если не сведется к нулю, то, во всяком случае, эти усилия серьезно пострадают», — приводит «Интерфакс» слова Путина, сказанные им на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, рынок сразу отреагировал на введение льготной ипотеки: как только участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов увеличился, цены на жилье стали расти. «На это нужно самым внимательным образом посмотреть и соответствующим образом реагировать», — сказал Путин.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 11 декабря заявил, что цены на жилье в России выросли в среднем на 8%. Он подчеркнул, что рост цен нельзя связывать только с популярностью программы льготной ипотеки — влияют и другие факторы.
По его мнению, одной из причин удорожания жилья стал переход строительной отрасли на проектное финансирование, при котором застройщики обращаются за кредитами в банки. Вторая причина – курсовая разница валют.
Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в середине апреля и продлится до середины 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 миллионов рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 миллионов рублей — в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.