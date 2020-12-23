Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным

Президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем.

Глава государства отреагировал на предложение лидера фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова сделать последний день года всероссийским выходным. Тот отметил, что граждане традиционно посвящают предновогодний день праздничным хлопотам.

Неверов также напомнил, что многие регионы уже воспользовались своим правом и объявили 31 декабря выходным днем. В ответ Путин сказал, что по действующему закону нельзя ввести выходной на федеральном уровне в такие короткие сроки.

«Поэтому я рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня», — уточнил президент.

На сегодня уже более 40 российских регионов объявили последний день уходящего года выходным. В 2021 году 31 декабря станет федеральным выходным, соответствующее постановление правительства было подписано в минувшем октябре.