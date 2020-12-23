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Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем.

Глава государства отреагировал на предложение лидера фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова сделать последний день года всероссийским выходным. Тот отметил, что граждане традиционно посвящают предновогодний день праздничным хлопотам.

Неверов также напомнил, что многие регионы уже воспользовались своим правом и объявили 31 декабря выходным днем. В ответ Путин сказал, что по действующему закону нельзя ввести выходной на федеральном уровне в такие короткие сроки.

«Поэтому я рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня», — уточнил президент.

На сегодня уже более 40 российских регионов объявили последний день уходящего года выходным. В 2021 году 31 декабря станет федеральным выходным, соответствующее постановление правительства было подписано в минувшем октябре.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Partizan1996

Предлагаю всех бродячих собак отстреливать, либо ловить и усыплять.

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

Uynachalnica

Неусыпная, неустанная и кропотливая забота! На 30% ни, ни! Но на 29 вполне допустимо, причем через каждые...

toyotaluxel

то есть получается, что теперь всё клевета - при любом раскладе?