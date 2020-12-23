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Путин подождет «прорыва» от правительства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин признал, что в 2020 году некоторые вопросы пришлось отложить из-за пандемии, однако он ждет от правительства «прорыва» в 2021 году.

«Из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, вправо по графику. Но задача добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства на первом совместном заседании обновленного Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам подчеркнул, что он ждет от кабмина «постановки амбициозных задач на предстоящий год», а население — «масштабных достижений этой работы».

Накануне Путин подписал указы о составе и структуре Госсовета. После реформы Конституции он превратился в «конституционный государственный орган», тогда как ранее выполнял консультативную роль при президенте.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

urbasik

Голодным детям пьяниц приготовиться поститься.