Путин подождет «прорыва» от правительства

Президент России Владимир Путин признал, что в 2020 году некоторые вопросы пришлось отложить из-за пандемии, однако он ждет от правительства «прорыва» в 2021 году.

«Из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, вправо по графику. Но задача добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства на первом совместном заседании обновленного Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам подчеркнул, что он ждет от кабмина «постановки амбициозных задач на предстоящий год», а население — «масштабных достижений этой работы».

Накануне Путин подписал указы о составе и структуре Госсовета. После реформы Конституции он превратился в «конституционный государственный орган», тогда как ранее выполнял консультативную роль при президенте.