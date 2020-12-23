Запущено регулирование цен на социально значимые продукты

Госдума одобрила в третьем чтении закон о регулировании цен, сообщается на сайте парламента. Правительство России получило право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты на срок до 90 дней на территории субъектов.

Сейчас такое регулирование можно применять, если цены выросли на 30% в течение месяца. Новая редакция закона снимает это ограничение и позволяет правительству более оперативно реагировать на повышение цен. Порядок установления предельных цен кабмин устанавливает самостоятельно.

Регулировать цены можно на следующие продукты: говядину, свинину, баранину, кур, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь и яблоки.

Президент Владимир Путин в начале декабря на совещании с членами правительства раскритиковал рост цен на продукты. По его словам, рост цен на еду вызван желанием «догнать» мировой рынок, а не пандемией и уровнем производства.