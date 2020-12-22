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Омичи угнали машину, чтобы свозить девушку в новосибирский зоопарк

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Timur Y / CC BY 3.0

Двое омичей угнали Land Cruiser, чтобы произвести впечатление на девушку и свозить ее в новосибирский зоопарк, сообщило во вторник ГУ МВД по Омской области.

По данным полиции, внедорожник угнали из двора дома по Первому украинскому переулку. Из дома мужчины, который заявил о пропаже, также исчезла крупная сумма денег.

«Оперативникам стало известно, что к угону транспортного средства и к хищению 150 тысяч рублей могут быть причастны двое молодых людей, которые работали и проживали у потерпевшего в его же частном доме», – говорится в сообщении.

Машину заметили на трассе Новосибирск-Омск. Водитель не отреагировал на требование остановиться, его начали преследовать. В машине ехали два 20-летних омича и 18-летняя девушка.

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«Предварительно установлено, что 20-летние омичи, находясь в жилье заказчика одни, нашли под диваном крупную сумму денег, а в прихожей ключи от машины, что и предопределило дальнейшие события. Молодые люди пригласили в гости общую знакомую, решили произвести впечатление и выдали иномарку за свою и предложили съездить в новосибирский зоопарк», – сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о краже и угоне. Выяснилось, что у омича, который был за рулем, нет водительских прав, и он уже был судим за имущественные преступления.

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