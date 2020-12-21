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Травников пригрозил новыми ограничительными мерами из-за очередей в ТЦ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Очереди скопились в новосибирских торговых центрах в предпоследние выходные перед Новым годом. Если ситуация не изменится, власти введут новые ограничения в связи с распространением коронавируса, заявил в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Мы ожидали, что будет традиционный предновогодний торговый ажиотаж. Но, судя по сообщениям в СМИ, не все торговые центры оказались готовыми к повышенному наплыву посетителей, покупателей и не организовали условия для соблюдения мер санитарной безопасности», – цитирует Травникова пресс-служба губернатора и правительства региона.

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Губернатор поручил своему заместителю Сергею Семке связаться с руководителями основных крупных торговых объектов и предупредить, чтобы они создали все условия для соблюдения мер санитарной безопасности.

«Если ситуация не изменится, мы будем вынуждены – кроме усиления рейдовой работы –возможно, выходить на какие-то новые ограничительные мероприятия. Допускать массового скопления людей с нарушением социальной дистанции, масочного режима ни в коем случае нельзя. Нам вспышки заболеваний в праздничные дни точно не нужны», – сказал Травников.

Тема: Распространение коронавируса
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