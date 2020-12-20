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Путин заявил о рисках конфликтов у границ России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин отметил необходимость более эффективной защиты государственной границы с учетом рисков тлеющих конфликтов в соседних странах.

«Надо добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР).

Путин поручил также уделить серьезное внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией и с преступлениями в сфере экономики.

Путин рассчитывает, что СВР продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире и «активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов».

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Политика #Россия #Военная политика #Силовые структуры
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Топ комментариев

pepelmetal

Перед зеркалом это почаще повторяй)

pepelmetal

Очередной пшик эти "санкции" уже никто внимания не обращает на попискивание из омереги)

lala-vesta-sw-kros11

ты накладные на закупки видела

Lad1972

Честно и по существу ...маски сорваны. Иллюзии только у местныз сашек могут остаться.

лачинов

Честнее было бы сказать, что без наличия внешнего врага государству трудновато обирать налогоплательщиков.Угроза...