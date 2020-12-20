Путин заявил о рисках конфликтов у границ России

Президент России Владимир Путин отметил необходимость более эффективной защиты государственной границы с учетом рисков тлеющих конфликтов в соседних странах.

«Надо добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР).

Путин поручил также уделить серьезное внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией и с преступлениями в сфере экономики.

Путин рассчитывает, что СВР продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире и «активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов».