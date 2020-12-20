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Экс-президент Обама унизил Евросоюз

Источник:
ТАСС
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Фото: © Official White House Photo by Pete Souza

Бывший президент США Барак Обам в своих мемуарах «Земля обетованная» «унизил» Европейский союз, «в жесткой форме» резюмировав «неразрешенные противоречия» блока, пишет Daily Express.

В книге Обама подчеркнул, что греческий долговой кризис, случившийся после финансового краха 2008 года, «обнажил неразрешенные противоречия, лежащие в основе продолжавшегося десятки лет движения Европы к углублению интеграции», приводит ТАСС выдержки из статьи.

Положение Греции, как отмечает издание, усугублялось тем, что у греческих политиков не было выхода из ситуации, так как членство в Еврозоне лишило страну гибкости в сфере денежно-кредитной политики. Греция запрашивала финансовую помощь в 2010, 2012 и 2015 годах у МВФ, Еврогруппы и у Европейского Центробанка.

«От Меркель и Саркози требовалось убедить избирателей в целесообразности спасения иностранцев от банкротства», — добавил экс-президент. В статье подчеркивается, что доверие к Еврозоне было подорвано и «шрамы видны даже сегодня».

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Топ комментариев

pepelmetal

Перед зеркалом это почаще повторяй)

pepelmetal

Очередной пшик эти "санкции" уже никто внимания не обращает на попискивание из омереги)

lala-vesta-sw-kros11

ты накладные на закупки видела

Lad1972

Честно и по существу ...маски сорваны. Иллюзии только у местныз сашек могут остаться.

лачинов

Честнее было бы сказать, что без наличия внешнего врага государству трудновато обирать налогоплательщиков.Угроза...