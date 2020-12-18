Депутат Госдумы умер от коронавируса

Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер от коронавирусной инфекции, сообщил первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Политик неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ, передает «Интерфакс». Шурчанову было 73 года, он неоднократно избирался в Госдуму — в 1999, 2007, 2011 и 2016 годах. С 1997 года он входил в президиум ЦК КПРФ.

Это не первый депутат Госдумы, умерший от коронавируса. В сентябре 2020 года от COVID-19 умер парламентарий Ваха Агаев, который избирался от КПРФ в 2016 году. Его мандат передали беспартийному Вадиму Кумину.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее сообщил, что переболели или продолжают болеть коронавирусом 157 депутатов. При этом пятеро парламентариев заразились повторно.