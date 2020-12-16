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Новостройки в Новосибирске обогнали в цене «вторичку»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Квартиры на вторичном рынке в Новосибирске стали стоить дешевле, чем в новостройках, год назад картина была противоположной, сообщили аналитики ЦИАН.

По информации аналитиков, из 16 городов-миллионников России в этом году только в трех средняя цена квадратного метра на вторичном рынке осталась выше, чем в новостройках – это Москва, Омск и Самара.

Год назад, по информации ЦИАН, в этом списке также были Новосибирск, Краснодар и Ростов-на-Дону. В Новосибирске новостройки теперь дороже, чем вторичное жилье, на 10%: стоят 89 и 78 тысяч рублей за квадратный метр соответственно.

«Стартовая средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке РФ выросла за год на 21%. Во время «карантина» продавцы демпинговали для привлечения спроса», – говорится в сообщении.

В среднем цена квадратного метра в РФ за год выросла на 16% и впервые превысила отметку в 90 тысяч рублей.

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