Последнее солнечное затмение засняли из космоса

Спутник «Электро-Л» заснял из космоса последнее солнечное затмение 2020 года, видео опубликовано в Twitter корпорации.

«Специалисты оператора космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации "Роскосмос" зарегистрировали лунную тень на поверхности Земли во время солнечного затмения, наблюдавшегося с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого и в южной части Атлантического океанов 14 декабря», — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

14 декабря состоялось #СолнечноеЗатмение, которое можно было наблюдать с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого, в южной части Атлантического океанов и... из космоса!



Спутник #ЭлектроЛ № 2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли — https://t.co/mrHUTV6eaR pic.twitter.com/P03IDZKx4L — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 15, 2020

Это затмение стало последним солнечным затмением в 2020 году. Оно повторило через сарос (определенный интервал времени между затмениями) полного солнечного затмения 4 декабря 2002 года.

Спутник «Электро-Л» № 2 был выведен на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) в 2015 году и в настоящее время работает в точке стояния 14,5 градуса западной долготы над Атлантическим океаном.