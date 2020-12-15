Премьеру «Mortal Combat» перенесли с января на апрель

Студия Warner Bros. объявила новую дату выхода «Смертельной битвы», фантастического боевика по культовой игровой серии Mortal Combat, сообщается в официальном твиттер-аккаунте картины.

На свежем промо-арте указана новая дата премьеры фильма «Мортал Комбат» — 16 апреля. Ранее выход фильма был запланирован на 14 января. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max.

Действие фильма развернется вокруг турнира, на котором сойдутся лучшие бойцы мира. Снял картину режиссер Саймон Маккуойд.

Ранее решение Warner Bros. об одновременном выпуске больших премьер в кинотеатрах и на сервисе HBO Max раскритиковали режиссеры и американской киносообщество. Например, Дени Вильнев и Кристофер Нолан обвинили студию в обесценивании фильмов таким способом.