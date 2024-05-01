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Фильм-сказка «Летучий корабль» получит продолжение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Летучий корабль»

Популярность фильма-сказки «Летучий корабль» подвигла съемочную группу подумать о продолжении волшебной истории.

В продолжении, по словам продюсера Алексея Учителя, зрители увидят, куда Забава и Иван отправятся на летучем корабле.

«Мы получаем огромное количество благодарных отзывов о "Летучем корабле" и это сподвигло нас на запуск продолжения этой замечательной истории. И в самом деле, всем же интересно, куда полетели дальше Забава и Иван», — сказал Учитель ТАСС.

«Летучий корабль» снят на основе сюжетов сказки и мультфильма-мюзикла 1979 года. По сюжету, царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Но царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону.

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