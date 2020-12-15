ФСБ уличила томского чиновника в списании тысяч респираторов

Бывший руководитель «Управления по делам ГО и ЧС Томской области» предстанет перед судом за незаконное списание 6,5 тысячи респираторов.

Как сообщило СУ СКР по Томской области, уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2019 года превысил полномочия при заключении с АО «Полигон» госконтракта на утилизацию 15 тысяч респираторов, зная, что срок гарантийного хранения 6,5 тысяч указанных респираторов не истек и они не подлежали списанию.

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Находившиеся на балансе учреждения респираторы, в том числе с неистекшим сроком хранения, уничтожили. В результате государственному учреждению был причинен ущерб на сумму более 2,5 миллионов рублей.

По статье «Превышение должностных полномочий» бывшему чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.