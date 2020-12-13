Путин потребовал от чиновников прекратить рост цен

Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. Он считает недопустимым значительный рост цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент указал, что «наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло — 30,8%", при этом в РФ цены на него выросли на 23.8%. «Значит, есть еще, куда расти. На зерновые — 19,9%, да? А у нас макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. Если не остановить, будет расти дальше!» — сказал Путин.

«А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!» — обратился глава государства к участникам совещания.

Выступая на совещании, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил о том, что власти фиксировали рост цен и проводили работу с производителями сахара. «Три недели, как мы видим, что цена у нас определенным образом снижается», — пояснил он.

Комментируя рост цен на макароны, Путин сказал: «Наши граждане в большинстве своем, в большинстве Комментируя рост цен на макароны, Путин сказал: «Наши граждане в большинстве своем, в большинстве — в Москве и в Петербурге — там, конечно, заказывают болоньезе — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего», — сказал президент.



