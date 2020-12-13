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Путин потребовал от чиновников прекратить рост цен

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. Он считает недопустимым значительный рост цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент указал, что «наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло — 30,8%", при этом в РФ цены на него выросли на 23.8%. «Значит, есть еще, куда расти. На зерновые — 19,9%, да? А у нас макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. Если не остановить, будет расти дальше!» — сказал Путин.

«А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!» — обратился глава государства к участникам совещания.

Выступая на совещании, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил о том, что власти фиксировали рост цен и проводили работу с производителями сахара. «Три недели, как мы видим, что цена у нас определенным образом снижается», — пояснил он.

Комментируя рост цен на макароны, Путин сказал: «Наши граждане в большинстве своем, в большинстве Комментируя рост цен на макароны, Путин сказал: «Наши граждане в большинстве своем, в большинстве — в Москве и в Петербурге — там, конечно, заказывают болоньезе — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего», — сказал президент.



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