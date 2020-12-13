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СМИ сообщили о второй попытке отравления Навального

Источник:
РБК
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Фото: © Michael ChUv

Газета Times утверждает, что агенты российских спецслужб пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Германию из омской больницы.

«Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — пишет Times со ссылкой на анонимные источники

В материале подробно описывается возможная версия отравления Навального. Утверждается, что боевое отравляющее вещество из группы «Новичок» было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд пропал на вещи якобы после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужбы, приводит РЬК выдержки из статьи.

Выжить оппозиционеру, как пишет Times, удалось благодаря решению пилота самолета, выполнившего экстренную посадку в Омске, а также действиям бригады скорой помощи, которая ввела ему атропин.

«Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию», — пишет Times.

Газета сообщает, что сотрудники российских спецслужб приехали в омскую больницу, куда госпитализировали Навального, и устроили себе базу в кабинете главного врача.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Его самолет сел в Омске, политика госпитализировали и ввели в искусственную кому. Через два дня его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Соратники оппозиционера с самого начала утверждали, что он был отравлен. В начале октября немецкие власти сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы «Новичок». Позже это подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

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