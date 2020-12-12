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Тейлор Свифт выпустила свой девятый альбом «Evermore»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Eva Rinaldi / CC BY-SA 2.0

Певица Тейлор Свифт в честь 31-летия выпустила новый альбом «Evermore» и клип на песню «Willow».

В новую пластинку пошли 15 треков.Среди них фиты с Bon Iver, The National и Haim: «Willow», «Сhampagne Problems», «Gold Rush», «‘tis the Damn Season», «Tolerate It», «No Body, No Crime (feat. Haim)», «Happiness»», «Dorothea», «Coney Island (feat. The National)», «Ivy», «Cowboy Like Me», «Long Story Short», «Marjorie», «Closure» и «Evermore (feat. Bon Iver)».

Также на YouTube-канале певицы состоялась премьера клипа на песню «Willow» — первый трек с альбома.


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Топ комментариев

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...

lala-vesta-sw-kros11

зря воры и убийцы должны сидеть по полной

Uynachalnica

Славяша, а я до последнего питал надежды, что ты в здравом уме, даже, получая деньги за свои посты!

klinok74

вы не внимательны.взорвалась бомба приманка в результате никто не пострадал,а когда подошли сотрудники...

лачинов

Надо же. Наконец то заметили и оценили.