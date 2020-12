Тейлор Свифт выпустила свой девятый альбом «Evermore»

Певица Тейлор Свифт в честь 31-летия выпустила новый альбом «Evermore» и клип на песню «Willow».

В новую пластинку пошли 15 треков.Среди них фиты с Bon Iver, The National и Haim: «Willow», «Сhampagne Problems», «Gold Rush», «‘tis the Damn Season», «Tolerate It», «No Body, No Crime (feat. Haim)», «Happiness»», «Dorothea», «Coney Island (feat. The National)», «Ivy», «Cowboy Like Me», «Long Story Short», «Marjorie», «Closure» и «Evermore (feat. Bon Iver)».

Также на YouTube-канале певицы состоялась премьера клипа на песню «Willow» — первый трек с альбома.