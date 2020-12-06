Астрономы получили самое четкое изображение солнечного пятна

Астрономы опубликовали самое четкое на сегодняшний день изображение солнечного пятна размером в 16 тысяч километров, полученное наземным солнечным телескопом DKIST.

Размер самого пятна оценивается в 16 тысяч километров, наиболее мелкие структуры, которые можно различить на изображении, имеют размеры до 20 километров. Само пятно кажется темным из-за того, что плазма в нем более холодная, чем в окружающих пятно областях, пишет портал N+1 со ссылкой на сообщение исследовательской группы телескопа.

Тонкая структура пятна формируется за счет мощных магнитных полей и постоянно меняется, что можно заметить на анимации, составленной из снимков, полученных телескопом в течение ста секунд.

Оптический телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенный на Гавайях и оснащенный 4,24-метровым главным зеркалом и системой адаптивной оптики, является самым крупным и совершенным на сегодняшний день наземным солнечным телескопом.