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Астрономы получили самое четкое изображение солнечного пятна

Источник:
N+1
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Фото: NASA Goddard Space Flight Center / CC BY 2.0

Астрономы опубликовали самое четкое на сегодняшний день изображение солнечного пятна размером в 16 тысяч километров, полученное наземным солнечным телескопом DKIST.

Размер самого пятна оценивается в 16 тысяч километров, наиболее мелкие структуры, которые можно различить на изображении, имеют размеры до 20 километров. Само пятно кажется темным из-за того, что плазма в нем более холодная, чем в окружающих пятно областях, пишет портал N+1 со ссылкой на сообщение исследовательской группы телескопа.

Тонкая структура пятна формируется за счет мощных магнитных полей и постоянно меняется, что можно заметить на анимации, составленной из снимков, полученных телескопом в течение ста секунд.

Оптический телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенный на Гавайях и оснащенный 4,24-метровым главным зеркалом и системой адаптивной оптики, является самым крупным и совершенным на сегодняшний день наземным солнечным телескопом.

Самое четкое изображение солнечного пятна
Фото: © NSO / AURA / NSF
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