Испытатели вакцины в Москве заболели коронавирусом

В столице 273 человека из 20 тысяч, принявших участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19, заразились коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире «России 24».

Более 20 тысяч человек в Москве получили обе дозы вакцины от коронавируса в рамках испытаний, часть из них — плацебо, при этом заболели инфекцией 1,5% привитых. По словам Раковой, цифры подтверждают эффективность вакцины.

«Мы зафиксировали всего 273 заболевших — это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получали плацебо. Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день не знаем. Эти цифры уже сами за себя говорят об эффективности данной вакцины», — подчеркнула Ракова.

В Москве 4 декабря заработала электронная запись на вакцинацию от COVID-19 для медиков, учителей и работников социальных служб. Вакцинация стартовала 5 декабря. До конца декабря список граждан, которые смогут вакцинироваться, расширят.