НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Испытатели вакцины в Москве заболели коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
71 0
Фото: © sputnikvaccine.com

В столице 273 человека из 20 тысяч, принявших участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19, заразились коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире «России 24».

Более 20 тысяч человек в Москве получили обе дозы вакцины от коронавируса в рамках испытаний, часть из них — плацебо, при этом заболели инфекцией 1,5% привитых. По словам Раковой, цифры подтверждают эффективность вакцины.

«Мы зафиксировали всего 273 заболевших — это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получали плацебо. Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день не знаем. Эти цифры уже сами за себя говорят об эффективности данной вакцины», — подчеркнула Ракова.

В Москве 4 декабря заработала электронная запись на вакцинацию от COVID-19 для медиков, учителей и работников социальных служб. Вакцинация стартовала 5 декабря. До конца декабря список граждан, которые смогут вакцинироваться, расширят.

Тема: Распространение коронавируса
ОНФ нашел фальшивые справки о COVID в сибирских регионах
Контроль масочного режима ужесточат в Омской области
Плановую медпомощь возобновили в Новосибирской области
Экс-президент Франции умер от COVID
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин нашел Чубайсу новую работу
•
Трамп подписал «акт Родченкова»
•
Продажу крепкого алкоголя в пластике запретят
•
Депутаты обсудят продуктовые сертификаты для бедных
Подробности
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Два человека погибли при пожаре в Новосибирской области
Сибирь 05.12.2020 14:51
Иномарка врезалась в столб ЛЭП в Новосибирске, двое погибли
Сибирь 05.12.2020 12:59
Скопление редких орхидей нашли в новосибирском лесу
Сибирь 05.12.2020 11:01
Иркутяне сняли фильм о богатейшем человеке царской России
Сибирь 05.12.2020 10:38
Самое популярное
Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян
6700
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
6229
Раздевшаяся до бикини Гагарина напугала поклонников худобой
3057
Популярный режим Red Dead Online стал отдельной игрой
2782
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин нашел Чубайсу новую работу
•
Трамп подписал «акт Родченкова»
•
Продажу крепкого алкоголя в пластике запретят
•
Депутаты обсудят продуктовые сертификаты для бедных
Подробности
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

ifhbrjd

Если опять же в среднем. Типо лук и мясо, мыло и молоко... Только вот лука надо 1 кг на месяц (и то не...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

great_america

А официально инфляция 4%. Поэтому и давно нет доверия власти в России.

Uynachalnica

ЦитатаОсновной причиной падения доходов населения стал пандемический кризис - а до этого что мешало 20...