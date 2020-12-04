Чубайса уволили с поста главы «Роснано»

Совет директоров АО «Роснано» прекратил полномочия Анатолия Чубайса, занимавшего пост главы компании. На эту должность назначен бывший заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов, сообщает пресс-служба «Роснано».

Заседание совета состоялось в форме заочного голосования, Куликов приступил к исполнению обязанностей. В четверг правительство России утвердило директиву для избрания Куликова главой «Роснано» на пять лет. Предыдущие 12 лет этот пост занимал Чубайс.

Чубайс после ухода из «Роснано» может заняться вопросами, связанными с изменением климата, пишет The Bell со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что он может отвечать за широкий круг вопросов в этой сфере.

В частности, Чубайс может поучаствовать в разработке плана мероприятий для исполнения Россией положений Парижского соглашения и других международных инициатив, а также заняться привлечением зеленых инвестиций.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство начинает оптимизацию институтов развития. В рамках этой реформы «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ.