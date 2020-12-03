Найдены блокирующие коронавирус продукты

Химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать вирус SARS-CoV-2, выяснили ученые.

Слабым местом SARS-CoV-2 является фермент, участвующий в репликационном механизме. Этот фермент подавляется при взаимодействии с некоторыми химическими соединениями растительных продуктов, пишет Frontiers in Plant Science.

Моделирование и лабораторные эксперименты показали, что размножение коронавируса успешно подавили вещества, которые содержатся в зеленом чае и винограде, а также соединения в порошке какао и темном шоколаде.

В частности, в зеленом чае обнаружилось сразу пять химических соединений, которые взаимодействуют с разными участками фермента коронавируса и нейтрализуют его действие.