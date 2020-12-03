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России объявили юридическую войну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Верховного суда РФ

России объявлена юридическая война, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Против государства в иностранных судах рассматриваются многочисленные иски.

«Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава Минюста назвал самым большим делом против страны в иностранных судах иски бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России более 50 миллиардов долларов. Россия данное решение обжаловала.

В июне Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

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