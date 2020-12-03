НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму

НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что альянс ответит на это усилением своего присутствия в этом регионе.

«Мы рассмотрели ситуацию в области безопасности в Черном море, которое имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму, и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга.

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По его словам, НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе. Кроме того, главы МИД стран альянса согласовали дальнейшие шаги по укреплению диалога с Грузией и Украиной.

Ранее Столтенберг заявлял, что регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, альянс тесно сотрудничает с партнерами — Грузией и Украиной. Он также обвинил Россию в «нарушении территориальную целостности» Украины и Грузии, отметив «усиление российского военного присутствия в Крыму».