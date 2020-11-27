Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак признал, что «чисто военного решения» вопроса возвращения Донбасса не существует.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — цитирует РИА Новости Хомчака. По его словам, это невозможно по трем причинам.

Во-первых, в случае применения силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Кроме того, украинские военнослужащие будут нести «серьезные» потери. Еще одной причиной, по утверждению Хомчака, якобы является риск вмешательства России.

Генерал также заявил, что жители Донбасса «не везде» поддерживают украинских военных, поэтому их ждут «выстрелы в спину».