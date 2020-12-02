Сериал «Беспринципные» покажут на ТНТ

Премьера сериала «Беспринципные» уже состоялась на «КиноПоиске», теперь зрители смогут бесплатно посмотреть комедийный проект на канале ТНТ.

«Беспринципные» — это разговорная сатирическая комедия о нелепых, порой неприличных и очень смешных случаях, которые происходят с обитателями одного из самых элитарных московских районов вокруг Патриарших прудов.

Многие кинокритики сравнили «Беспринципных» с «Сексом в большом городе» для мужчин.

Главный герой и рассказчик Славик. Он женат, но не пропускает ни одной юбки. При этом он находит такие ловкие истории, чтобы скрыть свои похождения, что, будучи застуканным в постели — вывернет все в свою пользу.

Другие герои, которым тоже уделено много времени, тоже ведут весьма интересный образ жизни: жены ищут мужьям любовниц, молодая пара друзей женятся, чтобы собрать с гостей денег, а подкаблучник зовет маму в гости, чтобы защитить от нее свою жену.

Сериал хорош не только сюжетом, но и актерским составом. Главные роли исполнили Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Николай Фоменко, Ингеборга Дапкунайте, Юрий Колокольников, Мария Шалаева, Надежда Михалкова.

«Беспринципные» стартует на ТНТ с 14 декабря в 22.00.