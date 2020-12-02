Медведица-долгожитель Гуля умерла в Большереченском зоопарке

Знаменитая медведица Гуля умерла в Большереченском зоопарке в Омской области, ей был 31 год – медведи в неволе очень редко живут так долго.

«С глубоким прискорбием вынуждены сообщить печальную новость: на 32-м году жизни умерла одна из старейшин Большереченского зоопарка белая медведица Гуля», – сообщила пресс-служба зоопарка.

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Гуля жила в Большеречье с 1995 года, она приехала в Омскую область из Ленинградского зоопарка, куда попала маленьким медвежонком.

Большереченский зоопарк – самый северный и единственный сельский зоопарк России, один из наиболее ярких природных памятников Омской области.