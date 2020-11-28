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Как зима меняет жизнь обитателей сибирских зоопарков

Источник:
Sibnet.ru
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Бенгальский тигр зимой
Фото: © зоопарк «Лесная сказка»
Пумы и леопарды отрастили густой мех, медведицы уже спят в берлогах, а самцы еще налегают на орехи и мед — животные в зоопарках Сибири готовятся к зиме. А сотрудники зоосадов стараются максимально приблизить условия к природным.

Кто проспит зиму

«Медведь больше собиратель. Когда ложится снег, ни травы, ни плодов он найти не может. Организм выработал защитную реакцию — медведь ложится в спячку на зиму, чтобы пережить этот период бескормицы», — описывает представитель красноярского зоопарка «Роев ручей» Олег Чепура.

В зоопарках сотрудники стараются повторить условия проживания животных в природе. Для этого осенью увеличивают рацион, чтобы звери набрали вес и нагнали жира. «Даем больше каши, овощей, рыбы, фруктов, ягод, орехов, в основном кедровых, сгущенки, меда. У медведей богатый рацион», — уточняет собеседник.

А чтобы мишки могли сделать себе удобные берлоги, им дают сено и солому, которую они самостоятельно трамбуют и укладывают, так как им удобно.

Бурый медведь лег спать
Фото: Медведица Маша ложится спать © «Роев ручей»

Затем, после выпадения снега и похолодания, медведям начинают сокращать рацион, чтобы как в природе, они ощутили наступления зимы и решили лечь спать до весны. 

Но не все мишки готовы залечь в берлогу, в каждом зоопарке есть те, кто просыпается или бодрствует в холода. Так, в красноярском зоопарке уже легла спать самая старая, 26-летняя медведица Маша. А косолапый Буян все чаще проводит время лежа, но иногда выходит, ждет, что ему дадут поесть.

«Гималайские медведи готовятся, их уложить в этом году будет проблематично. Мама легла, а двое ее подросших сыновей бодрствуют. Им тепло будет в берлоге втроем, но готовы ли они лечь на всю зиму в таком составе, неясно, наблюдаем. Если нет, то будем придумывать», — рассказывает сотрудник «Роева ручья».

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» гималайские медведи тоже по-разному отнеслись к спячке. Медведица Даша скоро заляжет в берлогу, каждый год она крепко спит всю зиму.

«Самец Жора все равно покушать просыпается. Он дня два поспит, поест и дальше ложится. В предыдущие годы он всегда вставал и всегда кушал», — говорит замдиректора по вопросам формирования коллекции зоопарка Павел Резниченко.

Бурые медведи в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило лягут спать не раньше декабря. Еще на было сильных морозов и косолапые еще выходят из своих укрытий, рассказывает сотрудница зоопарка Татьяна Певнева. Они также, как и собраться из других регионов, набрали вес и обустроили берлоги.

Кроме медведей в красноярском зверинце в спячку впадают ежи, сурки, барсуки скунсы. «У этих зверей наступает состояние близкое к анабиозу, забираются поглубже в норки, чтобы их никто не нашел и спят», — говорит Чепура.

Среди новосибирских обитателей зоозада также набрали жиру на зиму енотовидные собаки, барсуки и еноты. Все они проспят до весны.

Львы и тигры в снегу

Теплолюбивые животные вроде жирафов, ягуаров, страусов, фламинго зоопарки переехали в теплые вольеры.

Хотя есть среди них и исключения. Например, африканские львы. Новосибирский Сэм любит зимние прогулки, также, как и его собрат в Барнауле.


«Африканский лев зимы переносит прекрасно, он первый снегу радуется и играет всегда», — говорит Резниченко.

Многие животные в природе жили в холодном климате, и в зоопарках они зимуют в открытых вольерах. Это уссурийский и дальневосточный леопард, пума. К зиме эти хищники отращивают густой мех, а сотрудники зоопарков увеличивают их рацион, дают больше мяса.

«Мы смотрим на состояние животных. Если сильные морозы, кормим чаще, утром покормим, чтобы разогрелись, мешки им повесим, чтобы поиграли, шары покидаем», — рассказывает замдиректора по вопросам формирования коллекции барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

Белые медведи тоже комфортно чувствуют себя в любой мороз. Единственное — зимой они не могут плавать как в природе. В бассейнах Новосибирского зоопарка спускают воду, поскольку она почти полностью промерзает. Но пока лед тонкий, мишки еще могут поплескаться. 

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