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Биткоин установил абсолютный рекорд стоимости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: btckeychain / Attribution License

Стоимость биткоина установила исторический рекорд, во вторник поднявшись до 19 857 долларов, свидетельствуют данные торгов. Популярная криптовалюта побила максимумы, которые держались три года.

Прежний рекорд держался с 18 декабря 2017 года, тогда за один биткоин давали 19 783 доллара. Однако сразу за этим криптовалюта стала дешеветь — за четыре месяца стоимость биткоина упала до 4 тысяч долларов.

В 2020 году криптовалюта вновь стала дорожать. С начала сентября цифровой актив фактически удвоил свою стоимость. При этом биткоин остается крайне волатильным, его среднее дневное движение в этом году составляет 2,7%.

Аналитики полагают, что успех криптовалюты в этом году обусловлен поддержкой со стороны финансовых институтов. Так, биткоином стали торговать крупные биржи, в октябре сервис PayPal заявил, что позволит пользователям хранить и использовать криптовалюту на своей платформе.

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