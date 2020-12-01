Биткоин установил абсолютный рекорд стоимости

Стоимость биткоина установила исторический рекорд, во вторник поднявшись до 19 857 долларов, свидетельствуют данные торгов. Популярная криптовалюта побила максимумы, которые держались три года.

Прежний рекорд держался с 18 декабря 2017 года, тогда за один биткоин давали 19 783 доллара. Однако сразу за этим криптовалюта стала дешеветь — за четыре месяца стоимость биткоина упала до 4 тысяч долларов.

В 2020 году криптовалюта вновь стала дорожать. С начала сентября цифровой актив фактически удвоил свою стоимость. При этом биткоин остается крайне волатильным, его среднее дневное движение в этом году составляет 2,7%.

Аналитики полагают, что успех криптовалюты в этом году обусловлен поддержкой со стороны финансовых институтов. Так, биткоином стали торговать крупные биржи, в октябре сервис PayPal заявил, что позволит пользователям хранить и использовать криптовалюту на своей платформе.