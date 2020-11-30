НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фанаты потребовали убрать экс-жену Джонни Деппа из второго «Аквамена»

Источник:
Sibnet.ru
99 1
Фото: © кадр из фильма «Аквамен»

Фанаты Джонни Деппа, лишившегося роли Геллерта Гриндевальда в «Фнтастических тварях» из-за обвинений бывшей супруги Эмбер Херд в насилии, потребовали убрать ее из второго «Аквамена».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДжонни Деппу официально нашли замену в «Фантастических тварях»

Созданную в интернете петицию подписали уже более 1,6 млн человек. Ранее стало известно, что Джонни Депп покинул франшизу «Фантастические твари» по сценарию Джоан Роулинг, в котором он играл роль темного волшебника Гриндевальда. Студия попросила его отказаться от роли после того, как актер проиграл иск о клевете к британскому таблоиду The Sun из-за статьи 2018 года, где утверждалось, что он избивал бывшую жену Эмбер Херд.

В петиции утверждается, что домашнем насилии виновна как раз Херд, а Депп якобы пострадал несправедливо, а сама женщина инсценировала все факты побоев и насилия, едва не отрубила палец супруга который позже пришлось пришивать.

«Мужчины, как и женщины, становятся жертвами домашнего насилия. Это должно быть признано, и должны быть приняты меры, чтобы предотвратить прославление известного обидчика в индустрии развлечений. Поступите правильно. Уберите Эмбер Херд из «Аквамена – 2», – сказано в обращении.

Еще по теме
Комедия про Каху сохранила лидерство в прокате
Сериал «Чужая стая» стартует на НТВ
Фильм «На острие»: вымысел или подлинная история?
Отреставрированные проекты «Союзмультфильма» пустят в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов
•
Байден сломал ногу в двух местах
•
Telegram получил новую функцию
•
Россияне сэкономили на «Черной пятнице»
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Горнолыжный сезон стартовал на Алтае
Сибирь 30.11.2020 20:08
Путин попросил главу Бурятии обратить внимание на доходы жителей
Сибирь 30.11.2020 18:26
Производитель баранины в Хакасии возьмется за мраморную говядину
Сибирь 30.11.2020 17:47
Силовики задержали экс-министра здравоохранения Иркутской области
Сибирь 30.11.2020 16:58
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
7839
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
4880
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
3157
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
2938
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов
•
Байден сломал ногу в двух местах
•
Telegram получил новую функцию
•
Россияне сэкономили на «Черной пятнице»
Подробности
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев придумал новый налог на зарплаты
42
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
31
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
31
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
29
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз
25