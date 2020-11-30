Фанаты потребовали убрать экс-жену Джонни Деппа из второго «Аквамена»

Фанаты Джонни Деппа, лишившегося роли Геллерта Гриндевальда в «Фнтастических тварях» из-за обвинений бывшей супруги Эмбер Херд в насилии, потребовали убрать ее из второго «Аквамена».

Созданную в интернете петицию подписали уже более 1,6 млн человек. Ранее стало известно, что Джонни Депп покинул франшизу «Фантастические твари» по сценарию Джоан Роулинг, в котором он играл роль темного волшебника Гриндевальда. Студия попросила его отказаться от роли после того, как актер проиграл иск о клевете к британскому таблоиду The Sun из-за статьи 2018 года, где утверждалось, что он избивал бывшую жену Эмбер Херд.

В петиции утверждается, что домашнем насилии виновна как раз Херд, а Депп якобы пострадал несправедливо, а сама женщина инсценировала все факты побоев и насилия, едва не отрубила палец супруга который позже пришлось пришивать.

«Мужчины, как и женщины, становятся жертвами домашнего насилия. Это должно быть признано, и должны быть приняты меры, чтобы предотвратить прославление известного обидчика в индустрии развлечений. Поступите правильно. Уберите Эмбер Херд из «Аквамена – 2», – сказано в обращении.