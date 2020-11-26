НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Джонни Деппу официально нашли замену в «Фантастических тварях»

Источник:
Sibnet.ru
210 0
Фото: © кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Студия Warner Bros. подтвердила, что Мадс Миккельсен, известный по ролям в сериале «Ганнибал» и фильме «Доктор Стрэндж», выбран заменой Джонни Деппу на роль темного волшебника Геллерта Гриндевальда в третьих «Фантастических тварях».

Как сообщает Deadlinе, он стал лучшим выбором после разрыва контракта с Джонни Деппом, игравшм Гриндевальда в первых двух частях.

Последний фильм этой серии снимается на студии Warner Bros Studios Leavesden за пределами Лондона. После ухода Деппа студия назначила новую дату релиза – 15 июля 2022 года.

#Кинематограф
Историю Гарри Поттера превратят в сериал

Ранее стало известно, что Джонни Депп покинул франшизу «Фантастические твари» по сценарию Джоан Роулинг, в котором он играл роль темного волшебника Гриндевальда. Студия попросила его отказаться от роли после того, как актер проиграл иск о клевете к британскому таблоиду The Sun из-за статьи 2018 года, где утверждалось, что он избивал бывшую жену Эмбер Херд

Сам Миккельсен после появления первых новостей о переговорах говорил, что ему ничего об этом неизвестно. Мнения поклонников о замене разделились, одни считают это идеальным выбором, другие требуют вернуть Джонни Деппа. Они уверены, что суд он проиграл несправедливо, и все обвинения его бывшей жены Эмбер Херд в насилии – вымысел. Фанаты призывают бойкотировать премьеры как третьих «Фантастических тварей», так и новых «Пиратов Карибского моря», откуда актера также «попросили». Объявить бойкот зрители намерены и второму «Аквамену», где снимается бывшая супруга Деппа.

Ранее сообщалось, что планируется снять пять фильмов франшизы. Действие каждого будет проходить в новой локации, исследуя магическую культуру всего мира. Первые «Фантастические твари» предстали перед зрителем в Нью-Йорке 1927 года, вторые – преимущественно в Париже. Сообщалось, что третий фильм должен показать реалии магического бразильского Рио-де-Жанейро тех лет.

Еще по теме
Русская трагикомедия «Человек из Подольска» вышла в прокат
Опубликован трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби»
Художник поселил Человека-паука в сибирской глубинке
Вышел трейлер второй части мультфильма «Босс-молокосос»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Анонсирована льготная ипотека на частные дома для молодежи
•
Раскрыта новая схема обмана россиян
•
Россия успешно испытала новую противоракету
•
Корейские и японские авто меньше всего потеряли в цене
Как это работает
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Тренировка легких: как дышать по методу Стрельниковой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медсестер больницы в Новосибирске обвинили в избиениях над детьми
Сибирь 26.11.2020 14:52
Омичка несколько месяцев не хоронила мертвого ребенка
Сибирь 26.11.2020 14:46
Сибирские ученые предложили способ долгого сохранения продуктов
Сибирь 26.11.2020 13:13
COVID-госпиталь в Новосибирске наказали за нарушение санитарных норм
Сибирь 26.11.2020 12:30
Самое популярное
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4585
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
4105
Грязевой курорт создадут на самом большом озере Кузбасса
3114
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
2898
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Анонсирована льготная ипотека на частные дома для молодежи
•
Раскрыта новая схема обмана россиян
•
Россия успешно испытала новую противоракету
•
Корейские и японские авто меньше всего потеряли в цене
Подробности
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
37
Президент России назвал главные мировые риски
31
Исторический сериал «Грозный» стартует на канале «Россия»
31
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
27
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
26