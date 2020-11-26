Джонни Деппу официально нашли замену в «Фантастических тварях»

Студия Warner Bros. подтвердила, что Мадс Миккельсен, известный по ролям в сериале «Ганнибал» и фильме «Доктор Стрэндж», выбран заменой Джонни Деппу на роль темного волшебника Геллерта Гриндевальда в третьих «Фантастических тварях».

Как сообщает Deadlinе, он стал лучшим выбором после разрыва контракта с Джонни Деппом, игравшм Гриндевальда в первых двух частях.

Последний фильм этой серии снимается на студии Warner Bros Studios Leavesden за пределами Лондона. После ухода Деппа студия назначила новую дату релиза – 15 июля 2022 года.

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Ранее стало известно, что Джонни Депп покинул франшизу «Фантастические твари» по сценарию Джоан Роулинг, в котором он играл роль темного волшебника Гриндевальда. Студия попросила его отказаться от роли после того, как актер проиграл иск о клевете к британскому таблоиду The Sun из-за статьи 2018 года, где утверждалось, что он избивал бывшую жену Эмбер Херд

Сам Миккельсен после появления первых новостей о переговорах говорил, что ему ничего об этом неизвестно. Мнения поклонников о замене разделились, одни считают это идеальным выбором, другие требуют вернуть Джонни Деппа. Они уверены, что суд он проиграл несправедливо, и все обвинения его бывшей жены Эмбер Херд в насилии – вымысел. Фанаты призывают бойкотировать премьеры как третьих «Фантастических тварей», так и новых «Пиратов Карибского моря», откуда актера также «попросили». Объявить бойкот зрители намерены и второму «Аквамену», где снимается бывшая супруга Деппа.

Ранее сообщалось, что планируется снять пять фильмов франшизы. Действие каждого будет проходить в новой локации, исследуя магическую культуру всего мира. Первые «Фантастические твари» предстали перед зрителем в Нью-Йорке 1927 года, вторые – преимущественно в Париже. Сообщалось, что третий фильм должен показать реалии магического бразильского Рио-де-Жанейро тех лет.