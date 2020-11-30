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Силовики задержали экс-министра здравоохранения Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области

Следственное управлении СК России по Иркутской области сообщила о задержании бывшего министра здравоохранения региона Натальи Ледяевой. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело возбудили по материалам областного УФСБ и МВД. По версии следствия, с мая по октябрь Ледяева, ее сын-предприниматель и еще несколько человек похитили из бюджета региона 25 миллионов рублей. Деньги из бюджета ушли на оплату фальсифицированных медицинских масок для больниц области. 

Следствие установило, что Ледяева, используя служебное положение, обеспечила заключение контракта между Минздравом региона и предпринимателями, ответственными за поставку масок. Силовики задержали сына Ледяевой и других бизнесменов в ноябре.

В понедельник следователи задержали экс-министра здравоохранения Иркутской области. В доме Ледяевой провели обыски. Ее обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ей грози до 10 лет лишения свободы и штраф до 10 миллионов рублей.

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