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Старейшему политику Томской области Лигачеву исполнилось 100 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Томской области

Бывший глава Томского обкома КПСС и старейший известный политик в регионе Егор Лигачев в воскресенье, 29 ноября, отпраздновал 100-летний юбилей.

Егор Кузьмич Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Каинского уезда Томской губернии. Начинал работу в Новосибирске на авиационном заводе, позже занимал различные посты в новосибирских отделениях ВКСМ и КПСС.

Лигачев был первым секретарем Томского обкома КПСС с 1965 по 1983 год. Он первый и единственный член Политбюро ЦК КПСС, перешагнувший рубеж в 100 лет.

К юбилею политика были развернуты выставки о жизни и работе Лигачева в Томске, Северске и Стрежевом, сообщила администрация Томской области.

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