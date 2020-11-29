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Строительство «Северного потока — 2» продолжат в декабре

Источник:
ТАСС
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Фото: Philfaebuckie

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» продолжат в начале декабря после примерно годичной паузы, сообщила компания Nord Stream 2 AG.

Управление водных путей и судоходства призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность в района Адлергрунд в Балтийском море в связи с началом 5 декабря там строительных работ. Именно там заканчиваются две ветки будущих трубопроводов «Северного потока — 2».

В Nord Stream 2 AG подтвердили информацию о планах по возобновлению работы. На данный момент необходимо проложить всего около 75 километров, чтобы соединить нитки трубопровода, приводит ТАСС сообщение компании.

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В пятницу стало известно о том, что власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания хотят создать некоммерческую организацию, которая будет бороться за полную реализацию проекта. Ее руководителем станет бывший премьер-министр региона Эрвин Зеллеринг.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени проект завершен более чем на 90%. Остановка в реализации была связана с тем, что США ввели санкции против участников проекта.

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