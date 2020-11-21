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Путин назвал главные мировые риски

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин считает главными рисками в мире безработицу и бедность, заявление прозвучало в ходе выступления на саммите G20.

«Главным риском останется массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица. С последующим ростом бедности и социальной неустроенности», — сказал российский лидер.

Путин констатировал, что рост национальных экономик серьезно подорван, пандемия уже унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились рабочих мест и доходов. Роль G20 президент России видит в усилиях не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.

По его мнению, требуются дополнительные меры, которые помогли бы не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран и избежать роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии.

«Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок», — подчеркнул Путин.

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1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

лачинов

Понравилось видно ей новая работенка лидера оппозиции. Будет теперь идею за идеей выдавать, чтоб не сократили....

Disobedient

Да ты и очевидные причины не видишь , не говоря о уже подоплеке. В общем, не один ты такой.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

Disobedient

ЦитатаПолитик подчеркнула, что сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут «признаны...