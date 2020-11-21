Путин назвал главные мировые риски

Президент России Владимир Путин считает главными рисками в мире безработицу и бедность, заявление прозвучало в ходе выступления на саммите G20.

«Главным риском останется массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица. С последующим ростом бедности и социальной неустроенности», — сказал российский лидер.

Путин констатировал, что рост национальных экономик серьезно подорван, пандемия уже унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились рабочих мест и доходов. Роль G20 президент России видит в усилиях не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.

По его мнению, требуются дополнительные меры, которые помогли бы не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран и избежать роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии.

«Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок», — подчеркнул Путин.