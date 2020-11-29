Поклонская жестко ответила на призыв коллеги-депутата «пойти вон»

Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская объяснила «моральной бедностью» оскорбления в свой адрес со стороны коллеги по парламенту депутата Евгения Федорова.

Ранее Поклонская заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ожидает решения партии «Единая Россия». В свою очередь, Федоров в своем телеграм-канале написал: «Кому нужна разгильдяйка?»

«Это личное мнение конкретного депутата, до которого мне нет дела. И еще, проявляя сожаление и сочувствие к его моральной бедности, я не собираюсь обращаться в специальную комиссию с просьбой дать оценку его словам. Поэтому пусть расслабится товарищ Федоров», — сказала РИА Новости Поклонская.

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Кроме того, как утверждает Поклонская, была также публикация, в которой Федоров задавался вопросом, о чем она думала, когда «нарушала фракционную дисциплину», и предлагал ей «пойти вон», но на данный момент такой записи в канале Федорова нет.

«А по поводу "пошла вон" — предлагаю ему спеть дуэтом с группой "ВИА Гра" одноименную песню», — сказала депутат.