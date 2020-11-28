Отреставрированные проекты «Союзмультфильма» пустят в прокат

Киностудия «Союзмультфильм» отреставрировала пять своих знаменитых проектов, их выпустят в широкий прокат с 5 декабря, сообщила пресс-служба студии.

На больших экранах выйдут знаменитые картины — «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты» и «Щелкунчик». Зрители увидят их в совершенно новом качестве после восстановительных работ.

За годы после своего создания пленки с фильмами потеряли в цвете, а также приобрели естественные повреждения.

Проведенная работа по восстановлению фильмов позволила получить цифровые копии прямо с кинопленок: специалисты бережно устраняли повреждения, очищая каждый кадр от целлулоидной пыли, царапин, порывов.

«Молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством «золотой коллекции», многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а мы — увидеть по-новому знакомые с детства картины», — сказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.