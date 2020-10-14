«Союзмультфильм» нашел применение своему YouTube-каналу

Канал «Союзмультфильма» в YouTube станет площадкой для новых проектов киностудии и эксклюзивных видео, сообщила в среду пресс-служба киностудии.

На YouTube-канале «Союзмультфильма» будут размещены новые серии проектов киностудии — «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку» и других, а также эксклюзивного видеоконтента собственного производства.

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«Помимо новых серий наших проектов, а также авторских короткометражных фильмов, мы рассматриваем возможность размещения на канале эксклюзивных видео. Предполагается, что это могут быть разговорные и музыкальные детские шоу с персонажами "Союзмультфильма"», — рассказал директор киностудии Борис Машковцев.

Ранее «Союзмультфильм» сообщил, что удалит «золотую коллекцию» с YouTube во избежание пиратского копирования. Советские мультфильмы появятся на российских видеосервисах и будут доступны для пользователей бесплатно.