Открывается коридор затмений: кто получит «по шапке»

Коридор солнечных и лунных затмений открывается в понедельник, 30 ноября, и продлится две недели. Астрологи и эзотерики рассказали, что можно и нельзя делать в этот особый период.

Коридор затмений в 2020 году продлится с 30 ноября по 14 декабря. Это период между двумя последними в году затмениями Луны и Солнца.

Откроет коридор полутеневое лунное в понедельник, 30 ноября (с 10.32 до 14.53 по московскому времени). Завершится коридор полным солнечным затмением 14 ноября, которое начнется в 16.33 по московскому времени и закончится в 21.53.

Астрологи и эзотерики называют коридор затмений очень непростым и важным периодом. Энергетически это событие начинает набирать силу за месяц до первого затмения, а его тенденции будут действовать на людей еще три месяца после последнего.

Затмения «дают по шапке»

Астролог Юлия Урусэль советует в этот период записывать все планы и мысли о будущем на бумагу, это поможет более четко их сформулировать. Она считает, что намеченные в это время цели могут влиять на жизнь в течение полугода. Описание на бумаге негатива тоже поможет его более четко осознать, чтобы затем прогнать из жизни.

«Так как человек не любит самостоятельно впускать в свою жизнь перемены, то Вселенная придумала чудесныи механизм, который в принудительном порядке заставляет нас меняться и избавляться от всего ненужного и изжившего себя. Она запускает в работу Затмения, которые дают нам сначала "по шапке", а затем настраивают нас на новые свершения», – написала астролог в своем Instagram.

Она советует обратить внимание на те события, которые уже произошли во второй половине ноября. Это, возможно, обострившиеся конфликты, перемены в работе. Именно они в ближайшие будущем могут стать точками роста. Сейчас нужно обращать внимание на все знаки судьбы, подсказки Вселенной.

«Задача лунного затмения – обнажить и заставить нас осознать, что нужно изменить и оставить в прошлом», – резюмирует астролог.

Что нужно делать во время затмений

Мастер рейки (нетрадиционной медицины) Наталья Весна дает свои советы, что делать всем, кто вступает в коридор затмений:

Завершать то, что не довели до конца в этом году;

Отпускать травмы, страхи, обиды и токсичных людей из окружения;

Освобождать дом от лишних вещей;

Разрешать семейные проблемы;

Делать подарки, пожертвования и бескорыстные поступки;

Отдавать долги;

Быть внимательными к себе, заботиться о теле и эмоциях;

Медитировать, проводить больше времени на природе;

Что нельзя делать в коридор затмений