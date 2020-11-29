НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Открывается коридор затмений: кто получит «по шапке»

Источник:
Sibnet.ru
421 0
Фото: © NASA
Коридор солнечных и лунных затмений открывается в понедельник, 30 ноября, и продлится две недели. Астрологи и эзотерики рассказали, что можно и нельзя делать в этот особый период.

Коридор затмений в 2020 году продлится с 30 ноября по 14 декабря. Это период между двумя последними в году затмениями Луны и Солнца. 

Откроет коридор полутеневое лунное в понедельник, 30 ноября (с 10.32 до 14.53 по московскому времени). Завершится коридор полным солнечным затмением 14 ноября, которое начнется в 16.33 по московскому времени и закончится в 21.53.

Астрологи и эзотерики называют коридор затмений очень непростым и важным периодом. Энергетически это событие начинает набирать силу за месяц до первого затмения, а его тенденции будут действовать на людей еще три месяца после последнего.

Затмения «дают по шапке»

Астролог Юлия Урусэль советует в этот период записывать все планы и мысли о будущем на бумагу, это поможет более четко их сформулировать. Она считает, что намеченные в это время цели могут влиять на жизнь в течение полугода. Описание на бумаге негатива тоже поможет его более четко осознать, чтобы затем прогнать из жизни. 

«Так как человек не любит самостоятельно впускать в свою жизнь перемены, то Вселенная придумала чудесныи механизм, который в принудительном порядке заставляет нас меняться и избавляться от всего ненужного и изжившего себя. Она запускает в работу Затмения, которые дают нам сначала "по шапке", а затем настраивают нас на новые свершения», – написала астролог в своем Instagram.

Она советует обратить внимание на те события, которые уже произошли во второй половине ноября. Это, возможно, обострившиеся конфликты, перемены в работе. Именно они в ближайшие будущем могут стать точками роста. Сейчас нужно обращать внимание на все знаки судьбы, подсказки Вселенной.

«Задача лунного затмения – обнажить и заставить нас осознать, что нужно изменить и оставить в прошлом», – резюмирует астролог.

Что нужно делать во время затмений

Мастер рейки (нетрадиционной медицины) Наталья Весна дает свои советы, что делать всем, кто вступает в коридор затмений:

  • Завершать то, что не довели до конца в этом году;
  • Отпускать травмы, страхи, обиды и токсичных людей из окружения;
  • Освобождать дом от лишних вещей;
  • Разрешать семейные проблемы;
  • Делать подарки, пожертвования и бескорыстные поступки;
  • Отдавать долги;
  • Быть внимательными к себе, заботиться о теле и эмоциях;
  • Медитировать, проводить больше времени на природе;

Что нельзя делать в коридор затмений

  • Принимать слишком важные решения;
  • Рисковать;
  • Конфликтовать. 

Еще по теме
Зодиак красоты: календарь стрижек на ноябрь
Душа плутает: как ковидные похороны влияют на загробный путь
Необычное новолуние наступит в ночь на субботу
Луна в октябре: когда стричься и менять имидж
смотреть все
Отношения #Оракул #Природа
  • Как выбрать презерватив
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков понадеялся, что 2021 год будет «не таким, как 2020-й»
•
Умер заразившийся коронавирусом экс-президент РАН
•
Поклонская жестко ответила на призыв коллеги-депутата «пойти вон»
•
Строительство «Северного потока — 2» продолжат в декабре
Подробности
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Неделя в Восточной Сибири начнется с морозов
Сибирь 29.11.2020 11:12
Ветеринары спасли одинокого лебедя из Бурятии
Сибирь 29.11.2020 10:06
Как зима меняет жизнь обитателей сибирских зоопарков
Сибирь 28.11.2020 19:22
Пассажир с бутылкой виски устроил дебош в аэропорту Норильска. ВИДЕО
Сибирь 28.11.2020 16:23
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
7377
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
4675
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
2904
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
2694
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков понадеялся, что 2021 год будет «не таким, как 2020-й»
•
Умер заразившийся коронавирусом экс-президент РАН
•
Поклонская жестко ответила на призыв коллеги-депутата «пойти вон»
•
Строительство «Северного потока — 2» продолжат в декабре
Подробности
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Замерзшее Телецкое озеро глазами дайверов. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев придумал новый налог на зарплаты
41
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
29
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
27
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
27
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
21