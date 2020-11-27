Песков объяснил, почему Путин был без маски на публичном мероприятии

Президент Владимир Путин был без маски на публичном мероприятии в Нижегородской области, так как были обеспечены меры его эпидемиологической безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин побывал в Сарове в четверг. Он посетил в Российского федерального ядерного центра и встретился с губернатором региона. В СМИ и социальных сетях сразу обратили внимание, что президент и его окружающие были без масок, не соблюдали социальную дистанцию и здоровались за руки.

«Были приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента», — цитирует ТАСС Пескова. Но пресс-секретарь отказался уточнить, что именно было сделано.

Отвечая на вопрос о важности личного примера Путина для граждан страны по соблюдению противоэпидемических мер при распространении коронавируса, Песков согласился, что «безусловно, пример — это важно».

«Но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое бесконтрольное общение», — отметил пресс-секретарь главы государства.