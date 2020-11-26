Медведев придумал новый налог на зарплаты

Замглавы Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил детально проанализировать идею о введении страхования занятости. Новый сбор дополнит страховые взносы и фактически станет дополнительным налогом на зарплаты для работодателей.

«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. Полностью поддерживаю идею это все обсчитать, провести так называемые актуарные расчеты, провести экспертизы, проговорить это с коллегами», — цитирует Медведева ТАСС.

Замглавы Совбеза отметил, что страхование занятости — цивилизованный путь решения задачи, который применяется во многих странах, однако перед властями стоит задача сделать его привлекательным для работодателей.

Сейчас выплаты безработным финансируются за счет денежных средств из федерального бюджета. Также по решению властей субъектов РФ пособие может выплачиваться за счет средств из бюджета регионов.

Формально в случае принятия инициативы сохранится текущая ставка 13% НДФЛ, для доходов свыше 5 миллионов она составит 15%. Однако на практике страхование занятости фактически увеличит страховые взносы, которая на сегодня составляют 30% от зарплаты работника.

Система страхования занятости уже существовала в России до 2001 года. Работодатель ежемесячно перечислял в фонд страхования занятости 1,5-2% из фонда зарплаты, деньги шли на выплаты пособий безработным.