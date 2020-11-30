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Сериал «Чужая стая» стартует на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Чужая стая» про полицейского, оказавшемся зависимым от бандитов, стартует на канале НТВ в понедельник, 30 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету, оперуполномоченный полиции Валерий Шатров (Дмитрий Ульянов) после конфликта с прокурором города прибывает на новое место службы. И в первый же день Шатров оказывается вовлеченным в похищение городского общака. Несговорчивый опер самостоятельно задерживает бандита, который украл деньги, но отказывается отдать того для расправы Олегу Крутакову (Сергей Векслер), теневому хозяину города.

К концу дня оказывается, что весь общак пропал, а свидетели погибли. Страж порядка становится главным подозреваемым в похищении огромной суммы. Валерию приходится буквально извиваться между руководством городской полиции и бандитами, жаждущими с ним поквитаться и вернуть свое. Теперь оперу нужно выжить и доказать, что он не причастен к ограблению.

Сериал «Чужая стая» будет выходить на НТВ с 30 ноября в 21.30.
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jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

nastya19944

Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.