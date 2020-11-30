Сериал «Чужая стая» стартует на НТВ

Сериал «Чужая стая» про полицейского, оказавшемся зависимым от бандитов, стартует на канале НТВ в понедельник, 30 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету, оперуполномоченный полиции Валерий Шатров (Дмитрий Ульянов) после конфликта с прокурором города прибывает на новое место службы. И в первый же день Шатров оказывается вовлеченным в похищение городского общака. Несговорчивый опер самостоятельно задерживает бандита, который украл деньги, но отказывается отдать того для расправы Олегу Крутакову (Сергей Векслер), теневому хозяину города.

К концу дня оказывается, что весь общак пропал, а свидетели погибли. Страж порядка становится главным подозреваемым в похищении огромной суммы. Валерию приходится буквально извиваться между руководством городской полиции и бандитами, жаждущими с ним поквитаться и вернуть свое. Теперь оперу нужно выжить и доказать, что он не причастен к ограблению.

Сериал «Чужая стая» будет выходить на НТВ с 30 ноября в 21.30.