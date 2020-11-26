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Раскрыта тайна металлического монолита в пустыне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Utah Department of Public Safety

Таинственный металлический монолит, случайно обнаруженный посреди пустыни в американском штате Юта, является арт-объектом местного художника-минималиста Джона МакКракена.

Пресс-секретарь художника, умершего в 2011 году, изучила фотографии монолита и заявила журналистам, что работа определенного принадлежит ее бывшему работодателю, пишет издание Daily Mail. МакКракен жил в соседнем штате Нью-Мексико.

Художник известен своими работами в виде отдельно стоящих пирамид, кубов или гладких плит. При этом спутниковые Google-снимки свидетельствуют, что объект стоит в пустыне уже много лет — минимум с 2015 года.

Монолит обнаружили сотрудники отдела ресурсов дикой природы во время облета территории на вертолете, они обратили внимание на загадочный металлический блеск посреди пустыни. Высота объекта из стали превышает три метра, он прочно вкопан в землю.

Власти на стали разглашать точное местоположение объекта, чтобы никто не пытался найти монолит в удаленной части пустыни, однако энтузиасты уже вычислили его координаты с помощью спутниковых карт.

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