Раскрыта тайна металлического монолита в пустыне

Таинственный металлический монолит, случайно обнаруженный посреди пустыни в американском штате Юта, является арт-объектом местного художника-минималиста Джона МакКракена.

Пресс-секретарь художника, умершего в 2011 году, изучила фотографии монолита и заявила журналистам, что работа определенного принадлежит ее бывшему работодателю, пишет издание Daily Mail. МакКракен жил в соседнем штате Нью-Мексико.

Художник известен своими работами в виде отдельно стоящих пирамид, кубов или гладких плит. При этом спутниковые Google-снимки свидетельствуют, что объект стоит в пустыне уже много лет — минимум с 2015 года.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020

Монолит обнаружили сотрудники отдела ресурсов дикой природы во время облета территории на вертолете, они обратили внимание на загадочный металлический блеск посреди пустыни. Высота объекта из стали превышает три метра, он прочно вкопан в землю.

Власти на стали разглашать точное местоположение объекта, чтобы никто не пытался найти монолит в удаленной части пустыни, однако энтузиасты уже вычислили его координаты с помощью спутниковых карт.