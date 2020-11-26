Россия успешно испытала новую противоракету

Воздушно-космические силы России вновь успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщает пресс-служба Минобороны России.

«На полигоне Сары-Шаган [Республика Казахстан] боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, в том числе межконтинентальных ракет.

Как отметил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Дёмин, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».