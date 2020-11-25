Власти Приангарья увеличат размер единовременной выплаты на первенца

Единовременная региональная выплата в Иркутской области на первого ребенка увеличится почти в 2,5 раза с января 2021 года. Но денежное пособие смогут получить не все семьи, сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор Иркутской области подписал во вторник закон, предусматривающий увеличение единовременной выплаты на первого ребенка в семье с января 2021 года. Сейчас размер пособия составляет 10 тысяч рублей, а с января увеличится до 24,2 тысячи.

Но денежное пособие будут получать семьи, доход которых не превышает двойного размера прожиточного минимума. Средняя величина прожиточного минимума в Иркутской области в 2020 году составляет 9,4 тысячи рублей, то есть доход семьи не должен превышать 18,8 тысячи рублей. Также родители и новорожденный должны быть гражданами РФ и проживать вместе.

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За выплатой нужно будет обратиться одному из родителей в органы соцзащиты по месту жительства. Причем сделать это необходимо не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Поводом для отказа в этой мере социальной поддержки может стать лишение родительских прав, попытка родителей одновременно подать два заявления на одного ребенка или же предоставление недостоверных сведений.

С 2020 года в России приняли закон о программе материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на маткапитал в размере 466,6 тысячи рублей.