Сенатор рассказала об индексации пенсий в 2021 году

Российские власти планируют в 2021 году проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 6,3%, что почти в полтора раза превысит инфляцию, сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Таким образом, в среднем пенсия увеличится 1 тысячу рублей, подчеркнула сенатор, сказала в интервью «Парламентской газете» Бибикова.

Кроме того, по ее словам, в следующем году проиндексируют также ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля следующего года — размер индексации будет определяться исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. К настоящему моменту он составляет 3,8%.

С 1 апреля на величину прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера (сейчас этот показатель равен 2,6%) будут проиндексированы социальные пенсии.