НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сенатор рассказала об индексации пенсий в 2021 году

Источник:
«Парламентской газете»
202 2
Фото: © Sibnet.ru

Российские власти планируют в 2021 году проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 6,3%, что почти в полтора раза превысит инфляцию, сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Таким образом, в среднем пенсия увеличится 1 тысячу рублей, подчеркнула сенатор, сказала в интервью «Парламентской газете» Бибикова.

Кроме того, по ее словам, в следующем году проиндексируют также ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля следующего года — размер индексации будет определяться исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. К настоящему моменту он составляет 3,8%.

С 1 апреля на величину прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера (сейчас этот показатель равен 2,6%) будут проиндексированы социальные пенсии.

Еще по теме
Депутат Бурятии попросил субсидий для экопредпринимателей
Аналитики оценили падение авторынка из-за пандемии
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
Путин подписал закон о повышении налогов для богатых
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал легализацию каннабиса угрозой нацбезопасности
•
Глава ГИБДД перечислил способы снижения смертности на дорогах
•
Трамп разрешил начать передачу власти Байдену
•
Сенатор рассказала об индексации пенсий в 2021 году
Подробности
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат Бурятии попросил субсидий для экопредпринимателей
Сибирь 24.11.2020 13:57
Полиция Приангарья выложила видео погони за пьяной автомобилисткой
Сибирь 24.11.2020 13:34
Глава Сибирского центра ФМБА умер после COVID
Сибирь 24.11.2020 13:30
Пара подростков в Омске жестоко убила маму, запретившую им общаться
Сибирь 24.11.2020 12:30
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7650
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
6758
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
3867
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
3534
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал легализацию каннабиса угрозой нацбезопасности
•
Глава ГИБДД перечислил способы снижения смертности на дорогах
•
Трамп разрешил начать передачу власти Байдену
•
Сенатор рассказала об индексации пенсий в 2021 году
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
33
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
28
Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19
27