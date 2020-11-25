СК проверит томский детсад, где малыши мыли туалеты

Доследственная проверка СУ СКР по Томской области началась в детском саду, где одну из нянь обвинили в том, что она заставляла детей мыть туалеты в качестве наказания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Воспитатель попала под следствие из-за прижигания спичками детей

Жительница Томска пожаловалась в соцсетях, что няня в детском саду №39 заставляет детей мыть полы и унитазы в туалетах в качестве наказания за плохое поведение.

СУ СКР по Томской области сообщило о начале доследственной проверки инцидента, по результатам которой будет принято правовое решение. Ранее сообщалось, что детсад проверяет также прокуратура региона.