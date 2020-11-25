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СК проверит томский детсад, где малыши мыли туалеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Доследственная проверка СУ СКР по Томской области началась в детском саду, где одну из нянь обвинили в том, что она заставляла детей мыть туалеты в качестве наказания.

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Жительница Томска пожаловалась в соцсетях, что няня в детском саду №39 заставляет детей мыть полы и унитазы в туалетах в качестве наказания за плохое поведение.

СУ СКР по Томской области сообщило о начале доследственной проверки инцидента, по результатам которой будет принято правовое решение. Ранее сообщалось, что детсад проверяет также прокуратура региона.

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